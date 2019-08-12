Реставрацию краеведческого музея в Клинцах закончат к ноябрю
В Клинцах реставрацию краеведческого музея закончат к ноябрю. Об этом сообщает местная газета "Труд".
Реконструкция памятника архитектуры «Дом нотариуса Чикилевского», больше известного в городе как краеведческий музей, началась в прошлом году.
Тогда рабочие восстановили уникальную кровлю здания. Сейчас идет ремонт фасада и внутренних помещений.
Стоимость работ составит 6,9 миллиона рублей.
Внутри музея провели ремонт помещений фондохранилища и двух залов – Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Здесь оштукатурили и покрасили потолок и стены, уложили линолеум. Теперь нужно установить новые двери. На очереди – ремонт кабинетов научных сотрудников.
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ИСТОЧНИК KP.RU