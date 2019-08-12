2019-08-12T13:19:27+03:00
Общество

Жительница Клинцовского района незаконно получила кредит в 50 миллионов

Как выяснилось, женщина не погасила старые долги
Мария Дедкова
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительницу Клинцовского района обвинили в незаконном получении кредита и уклонении от уплаты долгов.

По версии следствия, злоумышленница при получении от банка 50 миллионов рублей утаила свой крупный долг.

- Деньги женщине понадобились на ремонт и обустройство офисного здания, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Ей выдали кредиты в 30 и 20 миллионов рублей. Но когда пришло время расплачиваться по счетам, злоумышленница исчезла.

Теперь ее долг составляет 51,9 миллиона рублей. Кроме того, у нее остался непогашенный кредит в 16 миллионов.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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