Жительница Клинцовского района незаконно получила кредит в 50 миллионов
Жительницу Клинцовского района обвинили в незаконном получении кредита и уклонении от уплаты долгов.
По версии следствия, злоумышленница при получении от банка 50 миллионов рублей утаила свой крупный долг.
- Деньги женщине понадобились на ремонт и обустройство офисного здания, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Ей выдали кредиты в 30 и 20 миллионов рублей. Но когда пришло время расплачиваться по счетам, злоумышленница исчезла.
Теперь ее долг составляет 51,9 миллиона рублей. Кроме того, у нее остался непогашенный кредит в 16 миллионов.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU