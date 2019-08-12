Брянское «Динамо» держит первенство в турнирной таблице

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-12T12:38:44+03:00

Сине-белые пока не пропустили ни одного мяча

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«Динамо-Брянск» лидирует в турнирной таблице после четырех игр. Наша команда закрепила свое первенство после победы над московским «Строгино».

Пока сине-белые не пропустили ни одного мяча. У команды - 12 очков. Ближайшие соперники по турнирной таблице - команда «Металлург». У них 10 очков.

Главный тренер «Динамо-Брянск» Александр Горбачев рассказал о планах сохранить лидерство в Профессиональной футбольной лиге в группе «Центр». Но сделать это будет не просто, так как впереди еще 22 игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU