Жителя Клинцов осудили за хранение старой винтовки и патронов

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-12T12:20:17+03:00

Пожилой мужчина не сможет выехать из города по решению суда. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Жителю Клинцов ограничили свободу за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В августе 2008 года горожанин нашел в лесу карабин ТОЗ - 18, снайперскую винтовку образца 1891/1930 годов выпуска, а также 241 винтовочный патрон калибра. Все находки он хранил под полом гаража в поселке Затишье.

20 марта во время обыска сотрудники полиции обнаружили у 68-летнего пенсионера оружие и боеприпасы, которые изъяли.

Пенсионер признал свою вину, уточняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

За совершенное преступление суд дал пожилому мужчине 10 месяцев ограничения свободы, запретив ему выезжать за пределы Клинцов.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU