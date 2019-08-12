2019-08-12T11:57:11+03:00
Происшествия

В Карачеве водитель мопеда сломал ребра в ДТП

По предварительной версии, он не справился с управлением
Мария Дедкова
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Водитель автомобиля, с которым столкнулся мопедист, не пострадал.Водитель автомобиля, с которым столкнулся мопедист, не пострадал.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Карачеве на улице Первомайской столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. ДТП произошло 11 августа около 17.00, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 59-летний водитель "Ямасаки" не справился с управлением и столкнулся с УАЗом-3151 под управлением 42-летнего мужчины

В ДТП пострадал водитель мопеда. Его с диагнозом "множественные переломы ребер справа, подкожная эмфизема" госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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