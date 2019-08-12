СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-12T11:40:06+03:00

Всего на месте ЧП работали 19 человек и 7 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Навлинском районе больше суток тушили лесной пожар. Возгорание произошло днем в субботу, 10 августа, на территории Щегловского участкового лесничества. На месте работала лесопожарная служба.

Оказалось, что горит трава на площади 3,5 гектара.

От места ЧП до ближайшего населенного пункта, деревни Борщево, шесть километров. Угрозы того, что огонь перекинется на жилые дома, не было, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Всего на месте ЧП работали 19 человек и 7 единиц техники. В 18.55 10 августа пожар локализовали . В 17.00 в воскресенье, 11 августа, огонь ликвидировали.

Причину возгорания выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU