СКР: 23-летний брянец до смерти избил родного дедушку

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-12T11:24:40+03:00

Уголовное дело парня отправили в суд для рассмотрения по существу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Молодой человек уже был судим за кражу

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23-летнего жителя города Брянска будут судить за то, что он до смерти избил родного деда.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 мая молодой человек вернулся домой пьяным. Из-за этого он поссорился с 71-летним дедом и избил его. Спустя два дня от полученных травм пожилой родственник скончался, поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. К слову, молодой человек уже был судим за кражу.

Уголовное дело парня отправили в суд для рассмотрения по существу. Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения могут расценить как обстоятельства, отягчающие ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU