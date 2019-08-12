2019-08-12T10:54:29+03:00
Происшествия

Ночью в Брянске неизвестный водитель сбил пешехода на «зебре» и уехал

45-летнего мужчину с травмами госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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У пострадавшего мужчины – травма головы и множественные ссадины лица.У пострадавшего мужчины – травма головы и множественные ссадины лица.Фото: Сергей ГАПОН
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Ночью в Брянске неизвестный водитель сбил 45-летнего пешехода и уехал. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины четвертого в воскресенье, 11 августа, на улице Красноармейской.

- По предварительным данным, водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Красноармейской и сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. – Он переходил дорогу слева направо по ходу движения машины.

У пострадавшего мужчины – травма головы и множественные ссадины лица. Пешехода госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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