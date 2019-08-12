2019-08-12T10:08:28+03:00
Общество

Глава Брянска поделился видео своего выходного дня

Александр Хлиманков отправился на рыбалку
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Александр Хлиманков.Фото: vk.com, Александр Хлиманков.
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Глава Брянска Александр Хлиманков поделился в соцсети видео своего выходного дня. Градоначальник отправился на рыбалку, сославшись на то, что у него появилось немного свободного времени. Ролик он опубликовал в воскресенье вечером, 11 августа.

Насколько удачной выдалась рыбалка, глава Брянска не рассказал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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