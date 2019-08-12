Глава Брянска поделился видео своего выходного дня

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-12T10:08:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Брянска Александр Хлиманков поделился в соцсети видео своего выходного дня. Градоначальник отправился на рыбалку, сославшись на то, что у него появилось немного свободного времени. Ролик он опубликовал в воскресенье вечером, 11 августа.

Насколько удачной выдалась рыбалка, глава Брянска не рассказал.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU