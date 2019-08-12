В Мглине водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-12T09:57:12+03:00

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В Мглине под колеса иномарки попал 13-летний школьник. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале девятого вечера в воскресенье, 11 августа, на улице Буденного, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

26-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» ехал со стороны улицы Мелиоративной в сторону Строительной. Он не справился с управлением и врезался в стоявший на правой обочине «Ситроен С3». А после сбил мальчика, который стоял на обочине дороги.

У подростка – перелом пальца на ноге и перелом стопы. Ребенка отпустили домой, назначив лечение.

А автомобилист отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU