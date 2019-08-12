Брянские судомоделисты привезли четыре медали с Чемпионата мира в Италии

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-12T09:30:09+03:00

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Брянские судомоделисты привезли две золотых и две серебряных медали с Чемпионата и Первенства мира по судомодельному спорту. Соревнования проходили с 1 по 10 августа в итальянском городе Тревизо.

Дмитрий Шлемин и Никита Шепель из Брянска были в составе сборной России. Подростки учатся в объединении «Судомоделирование» во дворце Гагарина у тренера Владимира Касьяна, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Дмитрий Шмелин завоевал серебряную медаль. А Никита Шепель получил две золотые награды и одну серебряную. Кроме того, он установил новый рекорд Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU