2019-08-12T09:05:53+03:00
Общество

Брянские добровольцы рассказали, как искали заблудившегося грибника

К сожалению, мужчину нашли погибшим
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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Брянские добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали, как искали заблудившегося грибника. К сожалению, 54-летнего мужчину нашли на девятые сутки погибшим.

Мужчина пошел за грибами в лес 2 августа. Машину оставил на обочине киевской трассы у села Лесное. В тот же день он позвонил родным и сказал, что заблудился. Телефон был активен еще сутки после пропажи. Но никто не мог дозвониться. Не смогли помочь и спецслужбы, чтобы определить место, где находился включенный телефон.

Грибника искали круглые сутки. Первые четыре дня добровольцы работали «на отклик» - то есть звали по имени пропавшего. При этом обошли 10 квадратных километров территории. На четвертые сутки волонтеры начали прочесывать местность. Общая зона поисков составляла 17 квадратных километров.

«В этой местности природная среда очень коварна, - пишут волонтеры поискового отряда в соцсети. - Лес практически не проходим для пеших групп - сплошной бурелом, плотные заросли молодняка. Лес сменяется множеством болот, высоченной травой и местностью с оврагами и рвами. Южнее расположены старые карьеры, поросшие кустарником и деревьями, с крутыми склонами и перепадами высот до 8 метров. Даже днем там можно упасть и получить серьезные травмы».

На сутки добровольцы прервали свою работу – отправились на поиски другого заблудившегося грибника в Дятьковский район. Его нашли живым.

А 10 августа вновь приехали в район села Лесное под Брянском. Около шести часов вечера тело заблудившегося мужчины нашли. Оно находилось в трех километрах от оставленной на трассе машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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