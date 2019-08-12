В Брянске кубинский уличный артист спел "Белые розы" и "Владимирский централ"

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-12T08:45:00+03:00

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В Брянске кубинский уличный артист спел "Белые розы" группы "Ласковый май" и "Владимирский централ" Михаила Круга. Зажигательного парня вновь заметили на улице города. Видеозапись его выступления опубликовали в соцсетях с подписью "Возвращение легендарной звезды на экраны ваших телефонов".

Пользователям выступление кубинца понравилось. Они сравнивают певца с Майклом Джексоном. Молодой человек поет с небольшим акцентом - русские песни необычно звучат. Свое исполнение он сопровождает танцами. А прохожие, бегущие по своим делам, не всегда замечают харизматичного артиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU