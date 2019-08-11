В понедельник воздух в Брянской области прогреется до плюс 26 градусов

СЕГОДНЯ 20:36 2019-08-11T20:36:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 12 августа, воздух в Брянской области прогреется до плюс 26 градусов. Как сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области, брянцев ждет переменная облачность.

Осадков в этот день не ожидают. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов, днем будет плюс 21-26.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU