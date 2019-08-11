В Трубчевском районе произошел лесной пожар

СЕГОДНЯ 18:58 2019-08-11T18:58:13+03:00

Загорелась трава на площади 0,5 гектара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Трубчевском районе в воскресенье, 11 августа, загорелся лес. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС.

Оказалось, что пожар возник на территории местного лесничества. Загорелась трава на площади 0,5 гектара.

На место выехала лесопожарная служба, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Всего - 11 человек и 8 единиц техники.

Угрозы населенным пунктам не было. Расстояние до ближайшего поселка Белая Березка – пять километров.

В 14.30 огонь потушили.

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ИСТОЧНИК KP.RU