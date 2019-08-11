В Климовском районе в ДТП пострадала 17-летняя девушка
На трассе в Климовском районе произошло ДТП. Около половины десятого утра 10 августа на девятом километре автодороги «Климово-Чуровичи» опрокинулся автомобиль.
По предварительной информации, 49-летний водитель за рулем "Фольксваген Поло" не справился с управлением, выехал на обочину, где машина опрокинулась.
В ДТП пострадали два человека, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
17-летняя пассажирка получила ушиб плеча. Ее осмотрели медики и отпустили домой. А вот 49-летнего водителя с травмой головы и ушибом мозга госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU