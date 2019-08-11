Двух жителей Новозыбкова оштрафовали за нарушения выгула собак

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-11T13:32:37+03:00

Средства от штрафов пойдут в казну региона. Фото: Иван ВИСЛОВ

Владельцам животных придется заплатить по одной тысяче рублей

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Двум жителям Новозыбкова придется заплатить штраф из-за нарушений при выгуле собак. Такое решение приняли на заседании административной комиссии администрации города, сообщаtn ИА "БрянскНовости.RU".

Двум вызванным на комиссию новозыбковцам выписали штрафы в одну тысячу рублей. Так, в одном случае овчарка вырвалась из вольера на улицу и напугала прохожих. Как выяснилось, в это время хозяев дома не было.

Еще одного пса бойцовской породы заметили во дворе многоэтажки без намордника - хозяин выгуливал питомца на поводке.

Средства от штрафов пойдут в казну региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU