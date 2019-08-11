Для Свенского монастыря ищут волонтеров перед приездом патриарха

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-11T12:31:54+03:00

30 августа Свенский монастырь чествует Свенскую икону Божией Матери. В этот день ожидают приезда патриарха. Фото: пресс-служба Брянской епархии

Изменить размер текста: A A

Свенскому монастырю требуются добровольцы перед приездом патриарха Кирилла.

Главный монастырский храм, взорванный в 1930-м году, - Успенский собор, восстановлен. Остаются последние штрихи для подготовки храма к его освящению.

Как говорят в пресс-службе Брянской епархии, обитель нуждается в помощи при работах, которые под силу выполнить волонтерам.

- Объем работ большой, и мы просим всех жителей нашего города оказать помощь, кто, чем может, - говорит иеромонах Диомид. - Это простой физический труд по озеленению и уборке территории, выносу мусора. Помощь монастырю займет у вас не так много времени, зато какая огромная польза будет для всех граждан, для города и обители, готовящейся к престольному празднику.

30 августа Свенский монастырь чествует Свенскую икону Божией Матери. В этот день ожидают приезда патриарха.

Приглашаются все желающие поучаствовать в благоустройстве территории монастыря. . Начало работ с 8.00.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU