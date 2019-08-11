2019-08-11T12:31:54+03:00
Общество

Для Свенского монастыря ищут волонтеров перед приездом патриарха

У горожан просят помощи в благоустройстве
Мария Дедкова
Поделиться:
30 августа Свенский монастырь чествует Свенскую икону Божией Матери. В этот день ожидают приезда патриарха.30 августа Свенский монастырь чествует Свенскую икону Божией Матери. В этот день ожидают приезда патриарха.Фото: пресс-служба Брянской епархии
Изменить размер текста:

Свенскому монастырю требуются добровольцы перед приездом патриарха Кирилла.

Главный монастырский храм, взорванный в 1930-м году, - Успенский собор, восстановлен. Остаются последние штрихи для подготовки храма к его освящению.

Как говорят в пресс-службе Брянской епархии, обитель нуждается в помощи при работах, которые под силу выполнить волонтерам.

- Объем работ большой, и мы просим всех жителей нашего города оказать помощь, кто, чем может, - говорит иеромонах Диомид. - Это простой физический труд по озеленению и уборке территории, выносу мусора. Помощь монастырю займет у вас не так много времени, зато какая огромная польза будет для всех граждан, для города и обители, готовящейся к престольному празднику.

30 августа Свенский монастырь чествует Свенскую икону Божией Матери. В этот день ожидают приезда патриарха.

Приглашаются все желающие поучаствовать в благоустройстве территории монастыря. . Начало работ с 8.00.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Климовском районе в ДТП пострадала 17-летняя девушка
Двух жителей Новозыбкова оштрафовали за нарушения выгула собак
Подробности ДТП на улице Дуки в Брянске: 25-летнего мотоциклиста госпитализировали
В брянском сквере имени Ленина вандалы осквернили Вечный огонь
Под Брянском спустя восемь дней нашли пропавшего грибника
В Навлинском районе потушили лесной пожар
В Брянске на улице Дуки разбился мотоциклист
В воскресенье брянцам обещают небольшой дождь и грозу
Жители Брянской области месяц могут питаться на 4079 рублей
В Жуковском районе нашли боеприпас времен войны
Тренер брянского «Динамо» рассказал о планах сохранить первенство команды в турнирной таблице
Брянец Александр Большунов выиграл чемпионат мира по лыжероллерам
В Жуковке отмечают День города
В Брянске награды получили лучшие работники лесного хозяйства
В Новозыбковском районе пьяный мотоциклист врезался в забор
В Клинцах автомобилистка сбила двухлетнего малыша на самокате
В Брянске иномарка сбила водителя троллейбуса
В Брянске возле школы №60 образовалась свалка
В Брянской области нашли пропавшего грибника
В Брянске скончалась мать федерального инспектора Михаила Калашникова
В Бежице ливень затопил центральные улицы
Брянское «Динамо» обыграло московское «Строгино»
В Брянскую область не пустили две тонны мяса и 130 килограммов устриц сомнительного происхождения
В Брянской области построят первый в регионе крытый футбольный манеж
Лучшим пожарным Брянской области стал огнеборец Евгений Лесин
Брянец попал под статью за то, что поднял телефон рассеянного пассажира электрички
Брянский детский технопарк "Кванториум" откроется в сентябре
В сквере Карла Маркса в Брянске монтируют насос для нового светодинамического фонтана