2019-08-11T16:02:50+03:00
Происшествия

В Стародубе в ДТП погиб 28-летний мотоциклист

Он не справился с управлением и опрокинулся
Мария Дедкова
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В Стародубе погиб 28-летний мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 августа около 2.55 на улице Краснооктябрьской, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 28-летний водитель мотоцикла "Хонда" не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся.

От полученных травм молодой человек погиб на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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