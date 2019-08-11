Подробности ДТП на улице Дуки в Брянске: 25-летнего мотоциклиста госпитализировали
У него диагностировали травму головы, живота и ушиб позвоночника
По предварительной информации, 48-летний водитель "Шкода Фабиа" при выезде с прилагающей территории не уступил дорогу мотоциклу "Хонда".Фото: "Типичный Брянск"
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В Брянске стали известны подробности ДТП, которое произошло вечером в субботу, 10 августа, на улице Дуки. Здесь около 21.16 столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.
- По предварительной информации, 48-летний водитель "Шкода Фабиа" при выезде с прилагающей территории не уступил дорогу мотоциклу "Хонда", - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Произошло столкновение. В ДТП 25-летний водитель мотоцикла получил травму головы, живота и ушиб позвоночника.
Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU