Под Брянском спустя восемь дней нашли пропавшего грибника
К сожалению, Игорь Петраков погиб
Пропавший уехал в лес за грибами, но так и не вернулся.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Брянском районе закончились поиски пропавшего грибника. Вечером в субботу, 10 августа, в лесу нашли тело Игоря Петракова.
Напомним, 54-летний мужчина поехал в лес за грибами на машине 2 августа. Он оставил автомобиль на обочине трассы. Вечером в тот же день родные забили тревогу: мужчина не вернулся домой.
На поиски грибника отправились полицейские, спасатели, кинологи, родные и знакомые. К сожалению, их надежды не оправдались.
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ИСТОЧНИК KP.RU