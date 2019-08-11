Под Брянском спустя восемь дней нашли пропавшего грибника

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-11T09:56:38+03:00

Пропавший уехал в лес за грибами, но так и не вернулся. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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В Брянском районе закончились поиски пропавшего грибника. Вечером в субботу, 10 августа, в лесу нашли тело Игоря Петракова.

Напомним, 54-летний мужчина поехал в лес за грибами на машине 2 августа. Он оставил автомобиль на обочине трассы. Вечером в тот же день родные забили тревогу: мужчина не вернулся домой.

На поиски грибника отправились полицейские, спасатели, кинологи, родные и знакомые. К сожалению, их надежды не оправдались.

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ИСТОЧНИК KP.RU