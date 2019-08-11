2019-08-11T09:41:01+03:00
Происшествия

В Навлинском районе потушили лесной пожар

От места ЧП до ближайшего населенного пункта – почти 6 километров
Мария Дедкова
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В Навлинском районе тушили лесной пожар. Возгорание произошло днем в субботу, 10 августа на территории Щегловского участкового лесничества. На место выехала лесопожарная служба.

Выяснилось, что горит трава на площади 3,5 гектара.

От места ЧП до ближайшего населенного пункта, деревни Борщево, шесть километра. Угрозы того, что огонь перекинется на жилые дома, не было, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар тушили 19 человек и 7 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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