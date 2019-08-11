В Брянске на улице Дуки разбился мотоциклист

СЕГОДНЯ 00:04 2019-08-11T00:04:04+03:00

Что стало причиной ДТП, выяснят полицейские. Фото: "ЧП и ДТП Брянск"

На место автоаварии работает скорая и полицейские

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В субботу, 10 августа, на улице Дуки произошло ДТП. Около девяти вечера здесь столкнулись мотоцикл и автомобиль «Шкода». Сообщение о случившемся появилось в соцсети.

В ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель «двухколесного» получил травмы.На место автоаварии приехали работники скорой и полицейские.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснят, что стало причиной ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU