В Жуковском районе нашли боеприпас времен войны
Мину, пролежавшую в земле больше 70 лет, обезвредили
Опасную находку обезвредили.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
В деревне Гришина Слобода, что в Жуковском районе, нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны.
Об этом оперативному дежурному МЧС сообщили утром в субботу, 10 августа. На место выехала группа спецработ "Брянского пожарно-спасательного центра", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.
Спасатели изъяли и обезвредили мину калибром 82 миллиметра.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU