В Жуковском районе нашли боеприпас времен войны

СЕГОДНЯ 19:15 2019-08-10T19:15:12+03:00

Мину, пролежавшую в земле больше 70 лет, обезвредили

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В деревне Гришина Слобода, что в Жуковском районе, нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Об этом оперативному дежурному МЧС сообщили утром в субботу, 10 августа. На место выехала группа спецработ "Брянского пожарно-спасательного центра", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

Спасатели изъяли и обезвредили мину калибром 82 миллиметра.

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ИСТОЧНИК KP.RU