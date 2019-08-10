2019-08-10T17:56:10+03:00
Спорт

Тренер брянского «Динамо» рассказал о планах сохранить первенство команды в турнирной таблице

Александр Горбачев ответил на вопросы в послематчевой пресс-конференции
Мария Дедкова
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Скриншот видео сайт "Динамо-Брянск"Скриншот видео сайт "Динамо-Брянск"
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Тренер «Динамо-Брянск» Александр Горбачев рассказал о планах команды. Наставник сине-белых ответил на вопросы на послематчевой пресс-конференции, которая прошла 9 августа. Наставник брянских футболистов заявил о намерении сохранить первенство команды в турнирной таблице.

Александр Горбачев продолжает считать «Строгино» самой опасной в лиге. Наставник команды был рад, что игроки выполнили все его установки.

Тренер рассказал, что в скором времени к тренировкам приступит еще один футболист - Андрей Луканченков. Он заканчивает восстановление после травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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