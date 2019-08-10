В воскресенье брянцам обещают небольшой дождь и грозу
Воздух прогреется до 25 градусов
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В воскресенье, 11 августа, жителям Брянской области пообещали небольшой дождь и грозу. В этот день будет переменная облачность, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
Ночью без осадков, местами туман. Днем возможен дождь с грозой.
Температура воздуха ночью - плюс 7-12 градусов. Днем будет 20-25 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU