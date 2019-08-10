Брянец Александр Большунов выиграл чемпионат мира по лыжероллерам
Брянец Александр Большунов стал чемпионом мира по лыжероллерам. Соревнования стартовали 8 августа в латвийской Мадоне.
В первый соревновательный день наш земляк проявил себя. Он стал лучшим на дистанции 20 километров классическим стилем. Его время составило 44 минуты и 48 секунд, сообщает пресс-служба ФЛГР.
На втором месте оказался еще один россиянин - Илья Порошкин. Третью строчку занял Виктор Густаффсон из Швеции.
К слову, соревнования продлятся до 11 августа. Спортсменов ждут индивидуальные и командные спринтерские гонки и масс-старты.
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ИСТОЧНИК KP.RU