Брянец Александр Большунов выиграл чемпионат мира по лыжероллерам

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-10T16:40:56+03:00

Александр Большунов заявил о себе в первый соревновательный день. Фото: пресс-служба ФЛГР

Наш земляк оказался первым в гонке классическим стилем

Изменить размер текста: A A

Брянец Александр Большунов стал чемпионом мира по лыжероллерам. Соревнования стартовали 8 августа в латвийской Мадоне.

В первый соревновательный день наш земляк проявил себя. Он стал лучшим на дистанции 20 километров классическим стилем. Его время составило 44 минуты и 48 секунд, сообщает пресс-служба ФЛГР.

На втором месте оказался еще один россиянин - Илья Порошкин. Третью строчку занял Виктор Густаффсон из Швеции.

К слову, соревнования продлятся до 11 августа. Спортсменов ждут индивидуальные и командные спринтерские гонки и масс-старты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU