СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-10T16:02:27+03:00

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В субботу, 10 августа, в Жуковке отмечают День города. Праздник проходит сразу на нескольких площадках: на стадионе «Зенит», у железнодорожного вокзала, в районном ДК, на главной площади города и в парке.

На центральной площади пройдут официальная часть и серия концертов. Для жуковчан власти пригласили коллективы из Брянска, а также ансамбль «Бабкины внуки». Завершится торжество праздничным фейерверком.

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ИСТОЧНИК KP.RU