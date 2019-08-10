В Жуковке отмечают День города
Праздник продлиться до вечера
Праздник завершится фейерверком.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 10 августа, в Жуковке отмечают День города. Праздник проходит сразу на нескольких площадках: на стадионе «Зенит», у железнодорожного вокзала, в районном ДК, на главной площади города и в парке.
На центральной площади пройдут официальная часть и серия концертов. Для жуковчан власти пригласили коллективы из Брянска, а также ансамбль «Бабкины внуки». Завершится торжество праздничным фейерверком.
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ИСТОЧНИК KP.RU