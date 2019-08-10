В Новозыбковском районе пьяный мотоциклист врезался в забор
В новозыбковском селе Халеевичи произошло дорожно-транспортное происшествие. В пятницу, 9 августа около 14.20 на улице Набережной мотоциклист врезался в забор.
- По предварительной информации, 42-летний водитель мотоцикла «Урал» не учел скоростной режим, дорожные условия, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Он не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в препятствие.
В ДТП водитель двухколесного транспорта получил раны и ушибы головы.От госпитализации отказался.
Медицинское освидетельствование показало, что мотоциклист был пьяным.
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ИСТОЧНИК KP.RU