2019-08-10T11:44:24+03:00
Происшествия

В Брянске иномарка сбила водителя троллейбуса

48-летнюю женщину осмотрели медики и отпустили домой
Мария Дедкова
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Водитель троллейбуса подключала штангу токоприемника к контактной сети.Водитель троллейбуса подключала штангу токоприемника к контактной сети.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске под колеса иномарки попала водитель троллейбуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 9 августа, около 18.04 на улице Красноармейской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 38-летний водитель "Киа Сорето" ехал по кольцу полтинника, когда сбил женщину. Водитель троллейбуса подключала штангу токоприемника к контактной сети.

В ДТП 48-летняя женщина получила ушиб и гематому ноги. Медики, приехавшие на место аварии, оказали пострадавшей помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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