В Брянске возле школы №60 образовалась свалка
Кучу мусора сфотографировали местные жители
Мусор оказался рядом с воротами школы. Фото: "Типичный Брянск"
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В Брянске у школы №60 образовалась свалка отходов. На это пожаловались местные жители в социальных сетях. Они сфотографировали кучу мусора.
В комментариях свалку приписали молодежи, которая иногда устраивает посиделки возле школы.
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ИСТОЧНИК KP.RU