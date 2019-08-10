2019-08-10T10:37:00+03:00
Общество

В Брянске возле школы №60 образовалась свалка

Кучу мусора сфотографировали местные жители
Мария Дедкова
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Мусор оказался рядом с воротами школы. Фото: "Типичный Брянск"Мусор оказался рядом с воротами школы. Фото: "Типичный Брянск"
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В Брянске у школы №60 образовалась свалка отходов. На это пожаловались местные жители в социальных сетях. Они сфотографировали кучу мусора.

В комментариях свалку приписали молодежи, которая иногда устраивает посиделки возле школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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