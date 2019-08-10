2019-08-10T10:09:45+03:00
Общество

В Брянской области нашли пропавшего грибника

К счастью, Иван Дударек оказался жив
Мария Дедкова
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К счастью, Иван Ефимович нашелся спустя почти двое суток.К счастью, Иван Ефимович нашелся спустя почти двое суток.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Дятьковском районе нашли живым пропавшего Ивана Дударька. Об этом сообщили днем в пятницу, 9 августа, на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Брянск» в социальных сетях.

Напомним, 61-летний мужчина ушел в лес за грибами 7 августа и заблудился. На поиски отправились волонтеры, полицейские, спасатели и местные жители. К счастью, Иван Ефимович нашелся спустя почти двое суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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