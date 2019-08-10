В Бежице ливень затопил центральные улицы
Дороги оказались затопленными водой
Проезжающие машины оказывались по капот в воде. Скриншот с видео ๑’ Made in Bryansk ‘๑’ **Сделано в Брянске**
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На Бежицкий район Брянска вечером в пятницу, 9 августа, обрушился сильнейший ливень. Он затопил центральные улицы.
Видео последствий непогоды брянцы выкладывают в социальных сетях. На кадрах видно, что дороги оказались затопленными водой, которой попросту некуда уходить.
К слову, в этом году лето в Брянской области выдалось дождливым. На областной центр и его районы несколько раз обрушивался дождь с градом. Потоков воды не выдержали дамбы на улице Романа Брянского и на проспекте Ленина.
Напомним, на этих выходных брянцам синоптики также обещают дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU