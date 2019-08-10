В Бежице ливень затопил центральные улицы

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-10T09:22:08+03:00

Проезжающие машины оказывались по капот в воде. Скриншот с видео ๑’ Made in Bryansk ‘๑’ **Сделано в Брянске**

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На Бежицкий район Брянска вечером в пятницу, 9 августа, обрушился сильнейший ливень. Он затопил центральные улицы.

Видео последствий непогоды брянцы выкладывают в социальных сетях. На кадрах видно, что дороги оказались затопленными водой, которой попросту некуда уходить.

К слову, в этом году лето в Брянской области выдалось дождливым. На областной центр и его районы несколько раз обрушивался дождь с градом. Потоков воды не выдержали дамбы на улице Романа Брянского и на проспекте Ленина.

Напомним, на этих выходных брянцам синоптики также обещают дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU