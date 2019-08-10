СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-10T09:01:30+03:00

Игра проходила на стадионе «Динамо». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Брянское «Динамо» обыграло московское «Строгино». Встреча между двумя клубами проходила в Брянске 9 августа в рамках четвертого тура Первенства России.

Счет представители брянской команды открыли на 30 минуте. Автором гола стал Алексей Сапаев. Второй мяч не заставил себя ждать, его на 40-й минуте в ворота соперников отправил Валерий Сорокин.

Соперники ничем не сумели ответить брянцам ни в первом тайме, ни во втором.

Итог встречи - 2:0 в пользу «Динамо - Брянск».

Таким образом наши футболисты сохранили первенство в турнирной таблице.

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ИСТОЧНИК KP.RU