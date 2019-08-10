Брянское «Динамо» обыграло московское «Строгино»
Брянское «Динамо» обыграло московское «Строгино». Встреча между двумя клубами проходила в Брянске 9 августа в рамках четвертого тура Первенства России.
Счет представители брянской команды открыли на 30 минуте. Автором гола стал Алексей Сапаев. Второй мяч не заставил себя ждать, его на 40-й минуте в ворота соперников отправил Валерий Сорокин.
Соперники ничем не сумели ответить брянцам ни в первом тайме, ни во втором.
Итог встречи - 2:0 в пользу «Динамо - Брянск».
Таким образом наши футболисты сохранили первенство в турнирной таблице.
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ИСТОЧНИК KP.RU