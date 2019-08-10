2019-08-10T09:01:30+03:00
Спорт

Брянское «Динамо» обыграло московское «Строгино»

Итог встречи - 2:0 в пользу сине-белых
Мария Дедкова
Поделиться:
Игра проходила на стадионе «Динамо».Игра проходила на стадионе «Динамо».Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Брянское «Динамо» обыграло московское «Строгино». Встреча между двумя клубами проходила в Брянске 9 августа в рамках четвертого тура Первенства России.

Счет представители брянской команды открыли на 30 минуте. Автором гола стал Алексей Сапаев. Второй мяч не заставил себя ждать, его на 40-й минуте в ворота соперников отправил Валерий Сорокин.

Соперники ничем не сумели ответить брянцам ни в первом тайме, ни во втором.

Итог встречи - 2:0 в пользу «Динамо - Брянск».

Таким образом наши футболисты сохранили первенство в турнирной таблице.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24