СЕГОДНЯ 18:38 2019-08-09T18:38:31+03:00

А реконструкцию стадиона "Десна" закончат к конце года

Изменить размер текста: A A

В Брянской области построят первый в регионе крытый футбольный манеж. Об этом на праздновании Дня физкультурника рассказал губернатор Александр Богомаз. Правда, где будет находиться этот спортобъект, пока не известно.

Также продолжится строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен и бассейнов во всех районах области.

- Скоро в регионе появятся 29 малых площадок для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, - сказал глава региона. - Кроме того, будет закуплено четыре искусственных покрытия для футбольных полей, спортивно-технологическое оборудование для создания двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, оборудование и инвентарь для десяти школ олимпийского резерва.

Также, по словам губернатора, до конца года планируют завершить реконструкцию стадиона "Десна" в Бежицком районе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU