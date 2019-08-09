Лучшим пожарным Брянской области стал огнеборец Евгений Лесин

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-09T18:01:36+03:00

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В Брянской области выбрали лучшего пожарного, начальника караула и работника пожарной охраны. Огнеборцы соревновались 9 августа на базе Специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по Брянской области.

На первом этапе участники написали тест на знание основных положений деятельности МЧС России, законов, медицины и охраны труда.

- На выполнение задания отводилось десять минут, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Большинству конкурсантов хватило трех-пяти минут. С этим заданием все справились.

Затем участники вышли на полосу препятствий. Каждый боец должен был на скорость в полном обмундировании пробежать стометровку, поднялся по штурмовой лестнице на башню, перелезть через окно и раскатать пожарные рукава.

Соревновались пожарные и в физподготовке: подтягивались, бегали кросс...

В итоге лучшим начальником караула стал капитан внутренней службы ФГКУ «Специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по Брянской области» Геннадий Кириченко.

Лучшим пожарным признан сержант внутренней службы ФГКУ «1 Отряда Федеральной противопожарной службы по Брянской области» Евгений Лесин.

Лучшим работником пожарной охраны стал огнеборец пожарно-спасательной части №19 по охране населенного пункта Дятькова Юрий Глушенков.

Победители получили заслуженные награды из рук заместителя начальника ГУ МЧС России по Брянской области по государственной противопожарной службе полковника внутренней службы Сергея Казачкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU