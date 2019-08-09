2019-08-09T17:25:44+03:00
Происшествия

Брянец попал под статью за то, что поднял телефон рассеянного пассажира электрички

Правда, гаджет мужчина не вернул хозяину, а забрал себе
Елена РАКОВА
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Брянец стащил телефон у пассажира электрички.Брянец стащил телефон у пассажира электрички.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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27-летний житель Брянской области пойдет под суд за то, что прикарманил чужой телефон. Кража произошла в тамбуре электрички Комаричи – Брянск.

- Перед самым прибытием состава на конечную станцию брянец заметил, что один из его попутчиков уронил телефон, - рассказали в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте. - Мужчина, воспользовавшись удобным моментом, поднял смартфон и положил к себе в карман. Потом смешался с толпой и вышел.

В тот же день горе-воришку задержали полицейские на вокзале Брянск–Орловский. Он появился пьяным в общественном месте. Его отвезли в дежурную часть линейного отделения полиции.

- Во время досмотра в кармане спортивных брюк злоумышленника обнаружили краденый мобильник, - уточняют правоохранители. - Гаджет изъяли, потому что владелец к тому времени уже написал заявление в полицию о пропаже телефона.

Суда брянец дожидается под подпиской о невыезде. Дело должны начать рассматривать в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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