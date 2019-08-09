2019-08-09T17:09:12+03:00
Общество

Брянский детский технопарк "Кванториум" откроется в сентябре

Строители приступили к внутренним отделочным работам
Елена РАКОВА
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Фото: Департамент образования и науки Брянской области.Фото: Департамент образования и науки Брянской области.
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Детский технопарк "Кванториум" откроется в Брянске в сентябре. А пока на строительной площадке кипит работа. Строители заканчивают монтаж кровли и обустройство фасада. Начали и внутреннюю отделку "квантов" - так будут называться классы в технопарке.

- На оснащение детского технопарка из федерального и областного бюджетов выделили больше 73 миллионов рублей, - рассказали в департаменте образования и науки Брянской области. - Уже идет набор учеников по шести направлениям. В "Кванториуме" смогут заниматься ребята от 12 до 18 лет, обучение бесплатное.

Вести занятия в технопарке будут 15 педагогов. Это преподаватели вузов, техникумов, лучшие учителя школ. Все они прошли конкурсный отбор и специальное обучение в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Воронеже, Волгограде и в других городах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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