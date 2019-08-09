В сквере Карла Маркса в Брянске монтируют насос для нового светодинамического фонтана

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-09T16:36:54+03:00

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В центре Брянска полным ходом идет реконструкция сквера имена Карла Маркса. Здесь уложили 1100 квадратных метров тротуарной плитки. Это треть от общего объема плиточных работ.

- На 45 процентов установлены гранитные блоки парапета, почти на 40 процентов обустроен бортовой камень и на 20 процентов проведена работа по установке гранитных крышек парапета, окружающего сквер, - рассказал руководитель фирмы-подрядчика Игорь Болунев. - Продолжается монтаж оборудования и насосной станции для нового светодинамического фонтана.

Сдать отремонтированный сквер подрядчик должен к 1 октября. Именно до этой даты у него действует контракт. Но подрядчик уверен, что закончит работу раньше срока.

Напомним, сквер Карла Маркса ремонтируют по программе "Формирование комфортной городской среды". По ней Брянску выделили 170 миллионов рублей, за счет которых и ремонтируют общественные территории: сквер Карла Маркса, парк "Майский", площадь у ДК в Володарском районе и площадь перед ДК в Белых Берегах.

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ИСТОЧНИК KP.RU