В Брянске 21 фирма выдает своим работникам "серую" зарплату
21 фирма в Брянске выплачивает работникам "серую" зарплату. Об этом рассказали на заседании комиссии по неплатежам в мэрии.
Среди таких организаций есть магазины, рестораны, частные охранные предприятия, небольшие производственные компании.
- Судя по отчетности таких организаций, зарплата сотрудников у них составляет от 3279 рублей до 11260 рублей, - уточнили в горадминистрации. - Мы напомнили руководителям этих фирм о том, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения по Брянской области за второй квартал 2019 года составил 11 721 рубль. А минимальный размер оплаты труда с 1 января этого года составляет 12000 рублей.
Руководителям этих организаций рекомендовали представить новые штатные расписания и довести уровень зарплаты до среднего по отрасли.
На заседании комиссии также выяснилось, что 18 организаций должны горбюджету за аренду участков и муниципальных помещений. А также задолжали по налогам. В общей сложности долги этих предприятий перевалили за восемь миллионов рублей. Среди должников значатся торговые, строительные, складские и другие организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU