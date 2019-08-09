2019-08-09T16:23:00+03:00
Экономика

В Брянске 21 фирма выдает своим работникам "серую" зарплату

Еще 18 компаний числятся в должниках по налогам и аренде
Елена РАКОВА
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Больше двух десятков фирм выдают своим сотрудникам "серую" зарплату.Больше двух десятков фирм выдают своим сотрудникам "серую" зарплату.Фото: Елена РАКОВА
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21 фирма в Брянске выплачивает работникам "серую" зарплату. Об этом рассказали на заседании комиссии по неплатежам в мэрии.

Среди таких организаций есть магазины, рестораны, частные охранные предприятия, небольшие производственные компании.

- Судя по отчетности таких организаций, зарплата сотрудников у них составляет от 3279 рублей до 11260 рублей, - уточнили в горадминистрации. - Мы напомнили руководителям этих фирм о том, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения по Брянской области за второй квартал 2019 года составил 11 721 рубль. А минимальный размер оплаты труда с 1 января этого года составляет 12000 рублей.

Руководителям этих организаций рекомендовали представить новые штатные расписания и довести уровень зарплаты до среднего по отрасли.

На заседании комиссии также выяснилось, что 18 организаций должны горбюджету за аренду участков и муниципальных помещений. А также задолжали по налогам. В общей сложности долги этих предприятий перевалили за восемь миллионов рублей. Среди должников значатся торговые, строительные, складские и другие организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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