Брянцу заморозили банковские счета, чтобы он расплатился по штрафам ГИБДД
Судебные приставы заморозили банковские счета 35-летнего брянца, чтобы тот оплатил долги.
На мужчину завели аж 14 исполнительных производств о взыскании административных штрафов ГИБДД.
- Приставы сообщили должнику о возбуждении исполнительных производств, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Брянской области. - Но мужчина проигнорировал их и штрафы не оплатил.
Тогда приставам пришлось пойти на крайние меры - банковские счета брянца арестовали.
В итоге мужчина и штрафы, и исполнительский сбор в размере 31,6 тысяч рублей мужчина полностью оплатил. После этого его банковские счета разблокировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU