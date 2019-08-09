В Навлинском районе задержали автоугонщика до того, как стало известно о краже авто

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-09T15:53:36+03:00

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В Навлинском районе задержали автоугонщика до того, как в полицию попало заявление о краже машины.

8 августа около 4 часов ночи В Навлинском районе экипаж ДПС ГИБДД остановил для проверки автомобиль ВАЗ-21099. За рулем сидел нетрезвый 39-летний житель севского района.

Полицейские начали проверять его документы и оказалось, что мужчину лишили водительских прав. Но, по словам задержанного, на машине ему разрешил покататься приятель.

- Обман раскрылся через несколько часов, когда с сообщением об угоне в полицию пришел 65-летний владелец авто, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Пенсионер пояснил, что выпивал с подозреваемым и, не рассчитав сил, уснул. А когда проснулся, обнаружил, что из кармана пропали ключи от автомобиля, машины на привычном месте также не оказалось.

Тут-то задержанный за нетрезвое вождение во всем и признался. Оказывается, он просто хотел «продолжить гулянку». Вот и решил продать старенькое авто в Брянске.

Теперь, к слову уже судимому, брянце грозит новый срок за кражу - до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU