2019-08-09T15:05:27+03:00
Общество

В субботу брянцам обещают дождливую и ветреную погоду

Воздух прогреется до плюс 23 градусов
Елена РАКОВА
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В субботу, 10 августа, на Брянщине будет облачно с прояснениями, сообщают в региональном ГУ МЧС.

Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью плюс 9-14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18-23 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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