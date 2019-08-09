В субботу брянцам обещают дождливую и ветреную погоду
Воздух прогреется до плюс 23 градусов
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В субботу, 10 августа, на Брянщине будет облачно с прояснениями, сообщают в региональном ГУ МЧС.
Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью плюс 9-14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18-23 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU