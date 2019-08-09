2019-08-09T13:16:35+03:00
Происшествия

Жительница Комаричского района ударила возлюбленного ножом в сердце

Женщина получила восемь лет колонии за убийство
Марина АНТОНОВА
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Фигурантка уголовного дела ранее привлекалась к уголовной ответственности.Фигурантка уголовного дела ранее привлекалась к уголовной ответственности.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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38-летнюю жительницу Комаричского района осудили за убийство возлюбленного. Женщину приговорили к восьми годам и трем месяцам колонии общего режима.

В суде установили, что 7 мая в Комаричах женщина выпивала вместе с возлюбленным. Они поссорились. И она ударила мужчину ножом в сердце. Потерпевший умер на месте происшествия.

- Изучение личности подсудимой показало, что фигурантка ранее привлекалась к уголовной ответственности за угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилища к различным срокам обязательных работ, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – На момент совершения убийства она отбывала назначенное ей наказание.

Новый приговор женщине пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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