2019-08-09T14:03:12+03:00
Общество

Из-за непогоды жители шести новозыбковских сел и деревень остались без света

Электроснабжение восстановили через пару часов
Марина АНТОНОВА
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Подачу электричества возобновили в 18.53.Подачу электричества возобновили в 18.53.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за непогоды в четверг, 8 августа, жители Новозыбковского района остались без света. Электроснабжение отключили в Деменках, Опытной Станции, Внуковичах, Синем Колодце, Крутоберезках и в Шеломах. Жители оставались без света около двух часов.

Из-за сильных порывов ветра на линиях электропередач произошли короткие замыкания, сообщают Брянск.Новости.RU. Местами отключалась автоматика от перенапряжения.

На место выехала дежурная бригада поставщика электроэнергии. Подачу электричества возобновили в 18.53.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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