Из-за непогоды жители шести новозыбковских сел и деревень остались без света
Электроснабжение восстановили через пару часов
Подачу электричества возобновили в 18.53.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за непогоды в четверг, 8 августа, жители Новозыбковского района остались без света. Электроснабжение отключили в Деменках, Опытной Станции, Внуковичах, Синем Колодце, Крутоберезках и в Шеломах. Жители оставались без света около двух часов.
Из-за сильных порывов ветра на линиях электропередач произошли короткие замыкания, сообщают Брянск.Новости.RU. Местами отключалась автоматика от перенапряжения.
На место выехала дежурная бригада поставщика электроэнергии. Подачу электричества возобновили в 18.53.
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ИСТОЧНИК KP.RU