В Брянске адвокат избил пенсионера в автосервисе
В Советском районе Брянска 46-летний адвокат избил пенсионера. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
По версии следствия, 16 марта с 12 до 14 часов дня обвиняемый находился в автосервисе на улице Красноармейской. Он поссорился с 72-летним пенсионером. И ударил своего оппонента кулаком в живот. Травмы оказались серьезными. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.
- Следователи закончили расследование уголовного дела, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Его материалы в ближайшее время начнут рассматривать в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU