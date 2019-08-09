2019-08-09T12:17:36+03:00
Происшествия

В Брянске адвокат избил пенсионера в автосервисе

Уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины направили в суд
Марина АНТОНОВА
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В Советском районе Брянска 46-летний адвокат избил пенсионера. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По версии следствия, 16 марта с 12 до 14 часов дня обвиняемый находился в автосервисе на улице Красноармейской. Он поссорился с 72-летним пенсионером. И ударил своего оппонента кулаком в живот. Травмы оказались серьезными. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

- Следователи закончили расследование уголовного дела, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Его материалы в ближайшее время начнут рассматривать в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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