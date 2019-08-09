2019-08-09T11:41:47+03:00
Происшествия

В страшном ДТП на брянской трассе пострадали двое взрослых и двое детей

Водитель грузовика пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Карачевском районе при столкновении фуры и легкового автомобиля травмы получили двое взрослых и двое детей. Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера в четверг, 8 августа, на 70-м километре дороги Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

52-летний водитель фуры «Скания» не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон. Грузовик столкнулся с легковушкой «Пежо 307», которая ехала по встречной полосе. В машине находилась семья. 10-летний ребенок получил сотрясение мозга и травму головы. У 14-летнего подростка – травма живота. Ребят госпитализировали.

41-летнюю пассажирку «Пежо» отвезли в больницу с травмой головы, ушибом мозга, сочетанной травмой и переломами предплечий. Серьезные травмы получил и 43-летний водитель легковушки. Мужчину госпитализировали с сочетанной травмой, ушибом мозга, переломами обеих голеней и правого бедра. У пострадавшего диагностировали травматический шок.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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