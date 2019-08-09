2019-08-09T11:37:04+03:00
Общество

Борис Пайкин поздравил строителей с профессиональным праздником

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Депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис ПайкинДепутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Пайкин
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Дорогие друзья!

Работники и ветераны строительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя. Ваша созидательная миссия на брянской земле обрела особую значимость. После войны строители восстановили наши города и села из руин, вернув их к нормальной жизни. А сегодня их наследники активно проектируют и возводят новые объекты, обеспечивая региону уверенное развитие и делая жизнь брянцев более современной и комфортабельной.

Вам, людям самой мирной профессии, искренне желаю новых проектов, хороших контрактов, успехов в труде, счастья, благополучия в семьях и всего самого наилучшего в работе на благо нашей страны!

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Пайкин

ИСТОЧНИК KP.RU

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