На трассе под Брянском устроят сплошные проверки для водителей
Инспекторы будут ловить пьяных автомобилистов
О пьяных водителях можно сообщить в дежурную часть.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
На трассе под Брянском в воскресенье, 11 августа, устроят сплошные проверки для водителей. Об этом сообщают в УГИБДД по Брянской области. Проверки пройдут на 114-м километре дороги Орел-Смоленск. Инспекторы ДПС будут ловить пьяных автомобилистов и тех, кто откажется пройти тест на алкоголь.
В областной Госавтоинспекции напоминают, что о пьяных водителях можно сообщить в дежурную часть.
Телефон: (4832) 74-36-84.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU