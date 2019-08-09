На трассе под Брянском устроят сплошные проверки для водителей

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-09T11:07:50+03:00

О пьяных водителях можно сообщить в дежурную часть. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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На трассе под Брянском в воскресенье, 11 августа, устроят сплошные проверки для водителей. Об этом сообщают в УГИБДД по Брянской области. Проверки пройдут на 114-м километре дороги Орел-Смоленск. Инспекторы ДПС будут ловить пьяных автомобилистов и тех, кто откажется пройти тест на алкоголь.

В областной Госавтоинспекции напоминают, что о пьяных водителях можно сообщить в дежурную часть.

Телефон: (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU