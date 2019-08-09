В Брянске на Новостройке сняли на видео пожар на заправке

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-09T11:02:44+03:00

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В Брянске на Новостройке сняли на видео пожар на автозаправочной станции. Ролик опубликовали в соцсетях. На видео видно, что огонь потушили сотрудники АЗС с помощью огнетушителя.

Пользователи в комментариях гадают, из-за чего случился пожар. Некоторые пишут, что бензин нельзя наливать в пластиковую емкость. Другие предполагают, что возгорание случилось из-за того, что воспользовались открытым огнем на заправке.

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ИСТОЧНИК KP.RU