2019-08-09T11:02:44+03:00
Происшествия

В Брянске на Новостройке сняли на видео пожар на заправке

Огонь потушили сотрудники
Марина АНТОНОВА
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Фото: кадр из видео "Типичный Брянск".Фото: кадр из видео "Типичный Брянск".
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В Брянске на Новостройке сняли на видео пожар на автозаправочной станции. Ролик опубликовали в соцсетях. На видео видно, что огонь потушили сотрудники АЗС с помощью огнетушителя.

Пользователи в комментариях гадают, из-за чего случился пожар. Некоторые пишут, что бензин нельзя наливать в пластиковую емкость. Другие предполагают, что возгорание случилось из-за того, что воспользовались открытым огнем на заправке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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